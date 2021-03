Schuttevaer Premium Royerssluis Antwerpen tot 2026 buiten bedrijf Facebook

Twitter

ANTWERPEN 04 maart 2021, 10:23

De Antwerpse Royerssluis blijft waarschijnlijk tenminste tot en met 2025 buiten dienst. De sluis is 5 februari aangevaren en nu is duidelijk geworden dat de schade te ernstig is om deze nog te repareren. In juni wordt begonnen aan de bouw van een nieuwe Royerssluis.