Calimero-gedrag in binnenvaart werkt averechts

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde in 2022 115 binnenvaartondernemers. Daarbij werden 1122 waarschuwingen uitgedeeld en 105 boetes. Bijna 1 op 3 schepen hield zich volgens de ILT niet aan de maximale vaartijd. Bij meer dan de helft van de schepen werden de rusttijden niet in acht genomen. Bij 13% van de schippers was de bemanning niet op de juiste sterkte. ‘De inspectie ziet een achteruitgang in de naleving van de regels door bedrijven’. Concreet gaat het om 25% meer overtredingen van de vaartijd en 33% meer overschrijding van de verplichte rusttijd. Het vaar- en rusttijdenboek werd nog steeds door nagenoeg geen enkele schipper goed ingevuld (daarover later meer).

Schippersvereniging ASV en veel binnenvaartondernemers stonden meteen klaar om de ILT, Rijkswaterstaat en de boodschappers van dit nieuws een kopje kleiner te maken. ‘Waarom vindt ILT het nodig om de binnenvaart in zo’n kwaad daglicht te stellen?’, schrijft de ASV.

Geen priegelboete

De ASV stelt dat het Vaartijdenboek niet goed is in te vullen door schippers. De opmaak maakt het inderdaad onmogelijk een vaarbewijsnummer in een klein vakje te priegelen. Uit de onderliggende data van ILT blijkt dat hiervoor echter nul boetes zijn uitgedeeld, alleen waarschuwingen.

Maar is het ook lastig om jaar, plaats, begintijd en eindtijd van de vaart in te vullen? Of wordt dit bewust fout ingevuld om administratief de overschrijding van de vaartijd te maskeren? Uit de stukken van ILT blijkt dat bij 22% van de schepen de tachograaf niet functioneerde, terwijl dat wel verplicht was.

Een groot deel van de boetes die ILT uitdeelde in 2022 had betrekking op de overschrijding van de vaartijd, te weinig rusttijd of te weinig bemanning aan boord. In totaal deelde de ILT hiervoor 418 waarschuwingen uit en 49 boetes. In heel veel gevallen bleef het bij een waarschuwing, omdat het lichte overtredingen waren.

Hartstikke veilig

Is het acceptabel dat een sector die goed is voor 39% van het goederenvervoer de regels niet serieus neemt? ASV vindt van wel. Door de deplorabele staat van sluizen en vaarwegen kunnen schippers niet anders dan te lang varen en bovendien is de binnenvaart hartstikke veilig, zegt de schippersvereniging.

Die veiligheid blijkt volgens de ASV uit het feit dat er in 2022 slechts zes doden zijn gevallen in de binnenvaart. Deze simplificatie van het begrip veiligheid is zorgelijk. De conclusie van de ASV over veiligheid staat haaks op de bevindingen van Rijkswaterstaat. In de ongevallenrapportage over 2022 spreekt RWS over een ‘zorgelijke stijging’. In 2022 steeg het aantal ernstige ongevallen tot 117. Een toename van 50%. Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren steeg van 1225 in 2021 naar 1319 in 2022.

Economisch gewin

Zorgen de stremmingen ook voor de talloze eenzijdige stuurhutschades, of de aanvaringen in de beroepsvaart? De ASV stelt dat er geen economisch gewin zit achter de overschrijdingen. Het laagwater in 2022 zorgde voor torenhoge vrachtprijzen in de binnenvaart. Ik denk dat de binnenvaart het water dun heeft gevaren vanwege die tarieven.

De binnenvaart is allang geen eilandje meer. De ILT, RWS of de media zijn niet tegen de binnenvaart, zoals vaak wordt gezegd. Als de binnenvaart ILT en RWS niet serieus neemt en rapporten afdoet als stemmingmakerij en aanval, waarom zou Den Haag dan wel naar de binnenvaart luisteren?

Dat de vaarwegen er slecht aan toe zijn, klopt. En dat is schandalig voor een waterland als Nederland. Maar in de binnenvaart zijn opvallend weinig mensen lid van een brancheorganisatie. Een bijdrage betalen aan KBN wordt gezien als te duur. Wil de sector worden gehoord in Den Haag en Brussel, dan is het van groot belang dat het calimero-gedrag stopt. Zie deze rapporten als een aanzet tot verbetering, net zoals de bruine vloot dat doet, en stop met het bagatelliseren.