‘Zorgelijke’ stijging ernstige ongevallen binnenvaart

In de binnenvaart is het aantal ernstige ongelukken enorm toegenomen. Rijkswaterstaat spreekt van een zorgelijke stijging. In 2021 waren er 78 ernstige ongevallen, in 2022 steeg dat naar 117. Een toename van 50%. Er waren 13 doden te betreuren.

De toename van de ongevalscijfers is zorgelijk, zegt Rijkswaterstaat. ‘Er is niet één specifieke oorzaak of type ongeval aan te wijzen waar deze stijging aan gerelateerd kan worden. Bij de beroepsvaart is het verminderen van het risico van aanvaringen met infrastructuur een speerpunt’, zo schrijft Rijkswaterstaat in een toelichting.

De beroepsvaart was betrokken bij negen ongevallen, waarbij er twaalf doden te betreuren waren. Ook dit betrof verschillende typen ongevallen. Zo vielen twee slachtoffers door brand/explosie, twee slachtoffers bij ongevallen met een afbrekende giek, vier slachtoffers vielen bij een aanvaring tussen een veerboot en watertaxi. Waar de dertiende dode is gevallen, heeft RWS niet bekendgemaakt.

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op het binnenwater (inclusief de zeehavens) steeg van 1225 in 2021 naar 1319 in 2022, waarvan er 1131 niet-ernstige ongevallen waren (tegenover 1070 in 2021) en 188 (zeer) ernstige scheepsongevallen. Dit is meer dan in andere jaren.

Dodelijke ongelukken

Een ongeval wordt als ernstig of zeer ernstig aangemerkt als er doden en zwaargewonden te betreuren zijn, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval.

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen tussen recreatievaart en beroepsvaart laat een dalende trend zien met een lichte daling van het aantal ongevallen in 2021 naar 2022 (32 naar 28). Het aantal ernstige scheepsongevallen tussen beroepsvaart en recreatievaart steeg weliswaar van 5 in 2021 naar 8 in 2022, maar laat langjarig nog steeds een dalende trend zien.

Scheepsongevallen op de Noordzee

Het aantal scheepsongevallen op de Noordzee kent een lichte stijging ten opzichte van 2021, maar valt binnen de trend van de afgelopen jaren. In 2022 zijn twee zeer ernstige scheepsongevallen en twaalf ernstige scheepsongevallen geregistreerd op de Noordzee.

De twee zeer ernstige scheepsongevallen betroffen recreatievaart waarbij het schip verloren is gegaan door kapseizen/omslaan. Er zijn in 2022 geen dodelijke slachtoffers gevallen bij de scheepsongevallen op de Noordzee.

