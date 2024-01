Inspectie binnenvaart: naleving regels arbeidstijden gaat achteruit

Cijfers van 2021 en 2022

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet een achteruitgang in de naleving van de regels door bedrijven in de binnenvaart, blijkt uit de meest recente cijfers van 2021 en 2022. Daarmee is er volgens de inspectie een toename van het risico op onveilige situaties bij het vervoer over de binnenwateren.