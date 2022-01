Wind, wachten en waterstand: vervoer superjacht Galactica is precisiewerk Facebook

Transportbedrijf Van der Wees en Heesen Yachts haalden afgelopen weken de media met een vanwege de nautische omstandigheden moeizaam transport van het superjacht Galactica. In Studio Schuttevaer gaven beide partijen een kijkje achter de schermen. Want hoe plan je zo’n transport eigenlijk en hoe hebben zij deze week ervaren? (Zonder paywall te lezen)

1 / 1 Terugkijken na een hectische week. (Beeld Robin van den Bovenkamp) Terugkijken na een hectische week. (Beeld Robin van den Bovenkamp)

Het transport van het superjacht was voor zowel Van der Wees als Heesen een hectische week. Die week was van te voren zeer precies gepland. Heesen benaderde Van der Wees en eind september vorig jaar zaten ze voor het eerst rond de tafel.

‘Heesen heeft ons benaderd met de vraag: “We hebben een jacht en dat moet van A naar B”‘, vertelt projectleider bij Van Der Wees Groep, Christian de Korte. ‘De werf zit vast aan een strakke planning en zo wordt er dus een weekend gekozen voor het transport. Daar gaan wij vervolgens naartoe werken.

‘Bij dat eerste gesprek aan tafel werden onder andere de afmetingen van het jacht besproken en waar het heen moest’, vertelt De Korte. ‘ Het werd Harlingen en dan weten wij dat het een zeereis gaat worden. Dat is meteen heel anders en het moeilijkste punt van de reis. Omdat het jacht al zo goed als af was, kun je dan geen normale kettingen gebruiken, want dan beschadig je het schip.’

Oss een goede plek?

Om vanuit Oss naar de zee te komen moeten meerder vaste bruggen worden gepasseerd. Is Oss wel een goede plek voor een superjachtbouw? Projectmanager Rens Groenendaal van Heesen: ‘We zitten al 40 jaar in Oss, onze mensen zitten in Oss en daar willen dan ook graag bouwen. Natuurlijk weten we dat we vanuit Oss moeten transporteren naar zee en dat er dan limieten aan zitten.’

Galactica is het grootste jacht ooit door Heesen gebouwd. ‘We hebben hoogtebeperkingen voor al onze schepen. Dit schip was lager dan sommige eerder gebouwde schepen. We hebben ook breedtebeperkingen door de passage bij Macharen. Dit superjacht is dan ook wel zo’n beetje het maximale qua grootte.’

Sleeptransport

Omdat het schip teveel diepgang had, waren de bladen van de verstelbare schroeven verwijderd. Hierdoor kon het superjacht niet zelf varen. ‘Wat wij normaal wel doen. Dit sleeptransport was voor ons nieuw. We kozen voor Van der Wees omdat zij hier heel veel ervaring mee hebben.’

En die ervaring is er zeker bij Van der Wees. ‘Het materiaal dat wordt gebruikt is belangrijk, maar de duwbootkapitein en degene die de sleper vaart zijn cruciaal. De mannen in dit geval hebben samen al 150 superjachten getransporteerd’, vertelt De Korte.

CEO Rolf Maliepaard van Van der Wees valt hem bij. ‘De mannen aan de wal zijn ook zeer belangrijk. De twee transportleiders geven commando’s aan de kapiteins. Het is echt een samenspel tussen die vier man.’

Weer 20 centimeter

In de aanloop naar het transport werd duidelijk dat er hoogwater zou komen. ‘Elke dag bekijk je de waterstand en zag ik weer 20 centimeter erbij. Dan weet je wel dat het spannend gaat worden’, vertelt De Korte.

Eenzelfde gevoel was er bij Groenendaal van Heesen. ‘In deze tijd van het jaar is er nu eenmaal veel regenval, maar we moesten wel in deze periode. We konden niet meer terug en het weer was gunstig voor de passage bij Macharen. Dat het daarna wellicht niet zou passen, was bekend.’

Marge

Die passage bij Macharen lukte en toen stonden de bruggen op het programma. ‘De waterstand was eigenlijk te hoog, maar er zit een marge op. Er is druk om het transport te voltooien, dus moeten we die marges opzoeken’, vertelt De Korte. ‘Daarvoor hebben we een meetbaken op het superjacht gezet. Hiermee konden we controleren of we er toch onderdoor konden gaan.

Groenendaal stond bij het meetbaken, maar bepaalde niet of er werd gevaren. Dat gebeurde gezamenlijk. ‘Het is echt teamwork. Wij hebben het transport overgegeven aan Van der Wees, maar bepalen wel samen of er wordt gevaren.’

Gebunkerd

Toen het jacht de eerste keer niet onder de spoorbrug paste, werd besloten het nog verder te belasten. ‘Er is gebunkerd. Iets wat we eerst niet wilden doen, omdat het er weer uit moest worden gehaald bij de installatie van de propellerbladen.’

Vervolgens kwam de brug bij Heusden. Dat lukte in de middag niet, maar in de avond was de waterstand gunstig. De Korte: ‘We wisten ook dat, als het dan niet zou lukken, we minimaal twee dagen moesten wachten.’

Lamp

In de avond lukte het wel, maar niet zonder problemen. ‘Het werd mistig en het was laat in de avond en er was ook nog veel stroming. Toen hebben we een lamp onder de brug geraakt.’

Groenendaal stond voorop toen dat gebeurde. ‘Dan baal je wel even als team.’

Na de brug bij Heusden werd er in die avond ook besloten direct onder de Keizersveerbrug te gaan en zo bereikte het schip Dordrecht.

Onjuiste berichten

Het transport werd breed uitgemeten in diverse media. ‘Ik zag een bericht van de NOS dat het jacht vast zou zitten onder de brug’, vertelt Maliepaard. ‘Christiaan zei toen al meteen dat het onzin was. Ik vind het ook wel een beetje onprofessioneel van de NOS. En hoe klakkeloos dat door iedereen vervolgens wordt overgenomen. Niemand die mij heeft gebeld om het te checken.’

Maar Maliepaard spreekt zich daar op dat moment niet over uit. ‘Heesen zou de communicatie doen. Maar toen het schip bij ons voor de wal lag in Dordrecht kon ik het toch niet te laten om wat op LinkedIn te posten. Dat is inmiddels 250.000 keer bekeken’, lacht hij.

1 april

Het zeetransport verliep zonder problemen. Het schip kwam ongeschonden aan in Harlingen. ‘Daar zijn inmiddels de schroefbladen weer bevestigd en zijn we begonnen met de afbouw. Half februari gaan we de proefvaart doen en 1 april staat de oplevering gepland’, vertelt Groenendaal.

Op de vraag of Van der Wees het volgende jacht van Heesen weer mag transporteren is het antwoord van Groenendaal duidelijk: ‘Ja!’

