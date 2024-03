Bomlocaties Tweede Wereldoorlog in haven Rotterdam digitaal in beeld

Omdat Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog hevig is gebombardeerd, zijn op diverse locaties nog explosieven aanwezig. Deze stonden al op een Bommenkaart. Het nieuwe platform koppelt ook documenten aan de locaties, zodat eerder onderzoek direct inzichtelijk wordt.

Het haven- en industriegebied is tijdens de Tweede Wereldoorlog grootschalig gebombardeerd. Op de Bommenkaart was al te zien dat op ongeveer 230 plekken een verhoogde kans is op blindgangers en op meer dan 1000 plekken kan niet ontplofte munitie, zoals granaten en patronen, liggen. De nieuwe kaart Linx is ontwikkeld door het Havenbedrijf samen met de adviesbureaus Saricon en Expload. Het online platform beheert niet alleen de gebeurtenissen uit WO II en mogelijke contra-indicaties, maar ook de onderliggende documenten en eerdere afwegingen. In het systeem staan onder meer bouwvergunningen, luchtfoto’s en bodembelastingkaarten. Hierdoor hoeft niet telkens opnieuw onderzoek naar explosieven te worden gedaan. Bevoegd gezag kan het traject controleren en zien via het platform.

