BBB over onderzeebootorder: ‘Enige wat in de krant klopt, zijn de overlijdensadvertenties’

SGP-leider Chris Stoffer is in de Tweede Kamer scherp aangevallen in een debat over de aanschaf van nieuwe onderzeeboten door Defensie. Hij is fel tegen een mogelijke gunning van het project aan het Franse staatsbedrijf Naval. Dan zullen banen wegvloeien naar Frankrijk, waarschuwt het Tweede Kamerlid. ‘Een aanbesteding had niet nodig geweest, Nederland had gewoon een order kunnen plaatsen bij een eigen bedrijf. Dat neem ik Rutte kwalijk’, zo sprak Stoffer.

Officieel is er nog geen besluit genomen. Dat doet de ministerraad vrijdag, maar deze week lekte RTL Nieuws al uit dat Naval de vier boten mag bouwen. Aan het project is een prijskaartje van naar verluidt zeker 4 miljard verbonden. Naval werkt trouwens bij de bouw wel samen met de Nederlandse onderneming Koninklijke IHC.

Stoffer maakt zich naar eigen zeggen sterk voor ‘maximale Nederlandse betrokkenheid”. Hij krijgt signalen uit de industrie dat veel bedrijven in de problemen komen als de opdracht naar de Fransen gaat. ‘Het Nederlandse belang moet echt voorop staan’, zei Stoffer die eerder een meerderheid kreeg om het debat te houden.

Veel partijen vielen hem aan omdat er nog geen besluit is genomen en informatie ontbreekt. Anne-Marijke Podt (D66) beschuldigde Stoffer van het verspreiden van “misinformatie” omdat hij zou suggereren dat het hele project van dit debat zou afhangen. “Flauwekul”, aldus Podt. De Kamer moet zich nog buigen over de aanschaf en had een “zorgvuldig” proces afgesproken.

Ook CDA, GroenLinks-PvdA, Volt, NSC en VVD waren (zeer) kritisch. ‘Alles heeft de afgelopen dagen moeten wijken voor de grote Stoffer-show’, zei VVD’er Ruben Brekelmans. De SGP zou “valse tegenstellingen” creëren door te pretenderen als enige voor de Nederlandse industrie op te komen, zei de liberaal. Al vindt Derk Boswijk van het CDA het wel opmerkelijk dat afgelopen week ook bekend werd gemaakt dat Nederlandse bedrijven andere schepen mag bouwen voor defensie, zoals fregatten. ‘De formule 1 wagen laten we bouwen in Frankrijk en dan mogen wij nog een kart bouwen’, zei hij tijdens het debat. Hij vond overigens dat het op dit moment nog te vroeg is voor een debat. ‘We wekken nu de indruk alsof we vandaag net voor de finish het proces kunnen torpederen, terwijl we dit debat veel beter over twee weken kunnen hebben, want we weten nog niks zeker.’

De uitspraak ‘de grote Stoffer-show’ werd nog een aantal keer herhaald, tot ergens van Stoffer zelf. ‘Als er nou één partij is die altijd een show opvoert, is het de VVD wel’, sprak hij. De sfeer werd er niet beter op in de Tweede Kamer.

Te vroege berichtgeving

De BBB wil niet op de zaken vooruit lopen en vertrouwt de berichtgeving niet. Tweede Kamerlid Gijs Tuinman sprak: ‘Het enige wat in de krant klopt, zijn de overlijdensadvertenties.’ Hij doelde op het feit dat het hele debat gevoerd wordt wegens geruchten in de media gevoed door anonieme bronnen, maar de kaken van de defensie stijf op elkaar blijven.

Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt van D66 vond ook dat het debat pas gevoerd kan worden als bekend is gemaakt welke werf ‘de beste boot’ gaat bouwen. Ook hoopt ze dat er niet al te lang gewacht meer wordt met de opdracht. ‘Ik vind het heel belangrijk dat we in de procedure kijken of de continuïteit van de onderzeedienst gewaarborgd blijft.’ Het debat moet volgens haar gevolgd worden over welke boot het beste is, over de leveringstijdens en de Nederlandse maakindustrie. Maar dat debat hoeft pas volgens Podt pas over twee weken gevoerd te worden, als alle informatie beschikbaar is.

‘Hoe groot zijn de boten, hoe duur gaan ze worden, hoe passen ze in de Europese defensiestrategie? Ik wil het allemaal weten’, sprak Tweede Kamerlid Laurens Dassen van Volt, ‘maar dan wel tijdens het debat over twee weken als we een inhoudelijk debat kunnen voeren.’

Vrijdag wordt bij de onderzeedienst in Den Helder bekend gemaakt welke bouwer de order krijgt. De nieuwe namen voor de vier onderzeeboten worden dan ook bekend gemaakt.

Wanneer Nederland niet de order krijgt voor de eigen marine, is het niet gezegd dat ‘we’ geen zeeboten gaan bouwen. Saab/Damen zou dingen naar een order voor de Canadese marine. Met deze order zouden miljarden gemoeid zijn.