Haven onderscheidt vertrekkend burgemeester Aboutaleb met hoogste havenprijs

Erkenning

De Port of Rotterdam heeft vertrekkend burgemeester Ahmed Aboutaleb onderscheiden met de hoogste onderscheiding van het havenbedrijf, het Grootanker van de haven van Rotterdam. ‘Als burgemeester was hij een waardig ambassadeur voor de haven. Hij had een luisterend oor voor werknemers en omwonenden en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbinding tussen haven en stad.’ Aboutaleb kreeg de onderscheiding uit handen van Boudewijn Siemons, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, tijdens zijn officiële afscheidsbijeenkomst in De Doelen op 19 september.