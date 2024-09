Extinction Rebellion voert opnieuw actie op zeesluis IJmuiden

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben vrijdag opnieuw de zeesluis bij IJmuiden geblokkeerd. Dat is te zien op een livestream van de klimaatactiegroep en bevestigt ook een woordvoerder van het havenbedrijf van Amsterdam.

De demonstratie is rond 10:30 uur begonnen, aldus een woordvoerder van het havenbedrijf. Er staan ook wat tegendemonstranten en de politie is aanwezig, is te zien op de livestream van XR.

De klimaatgroep staat op de zeesluis als protest tegen cruiseschepen. De klimaatactiegroep wil “een onmiddellijke beĂ«indiging van de cruise-industrie vanwege de urgente en snel escalerende klimaat- en ecologische crisis”. XR heeft al een paar keer eerder de zeesluis geblokkeerd, wat het vaarverkeer vertraging opleverde.

Een woordvoerder van het havenbedrijf laat weten dat een cruiseschip dat onderweg is naar Amsterdam, is doorgevaren door de nabijgelegen Noordersluis.