Brug Uitwellingerga over Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl blijft voorlopig dicht

De brug bij Uitwellingerga is per direct voor onbepaalde tijd gestremd, dat meldt Rijkswaterstaat op hun website. De brug blijft voorlopig dicht, omdat bij bedienen van de brug scheuren in de staalconstructie kunnen ontstaan die de veiligheid in het geding brengen. De binnenvaart moet daarom omvaren via het Van Harinxmakanaal.

Onderzoek van TNO, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft aangetoond dat bij het bedienen van de brug scheuren kunnen ontstaan. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de brug per direct niet meer te bedienen. ‘Door de brug gesloten te houden voor de scheepvaart kan het wegverkeer, met de al eerder genomen maatregelen, veilig gebruik blijven maken van de brug’, schrijft de vaarwegbeheerder.

Voor de binnenvaart betekent het omvaren via Van Harinxmakanaal en Kornwerderzand. Recreatievaart en de zeilende beroepsvaart kunnen via de Langweerder Wielen en Noarder Alde Wei omvaren, of als ze hoger zijn dan 11,50 meter via Sneek. Al mogen ze in dat laatste geval niet groter zijn dan 40 x 6 x 1,9 meter.

Gewichtsbeperking

De brug bij Uitwellingerga wordt al langer in de gaten gehouden. Sinds begin 2024 worden er onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het staal en beton van de brug. Diverse maatregelen moesten al genomen worden, omdat bleek dat het staal sneller achteruit ging dan gedacht. Zo werd de rijstrook al versmald, werd een gewichtsbeperking ingesteld en is de brug versterkt. Het is echter niet voldoende gebleken om een stremming van de brug te voorkomen.