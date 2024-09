Stichting wil Liberty-schip naar Nederland halen

Koopvaardij in WOII

Een nieuwe stichting, Stichting Libertyship, wil één van de twee nog zeewaardige Liberty-schepen uit de Tweede Wereldoorlog naar Nederland te halen voor de viering van 80 jaar Bevrijding in 2025. De stichting is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpersoneel ’40-’45 die aandacht vraagt voor de belangrijke rol van de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.