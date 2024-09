Sleepboten bergen brandende olietanker Sounion op Rode Zee

Twee sleepboten hebben de door Houthi’s aangevallen en in brand gestoken olietanker Sounion naar een veilige locatie op de Rode Zee gesleept. Dat meldt EU-marinemissie Aspides. De tanker is geladen met 150.000 ton stookolie. Met de berging hoopt men een olieramp te voorkomen.

De Houthi’s schieten al sinds het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook op koopvaardijschepen die een band hebben met Israël of bondgenoten. Veel rederijen mijden daarom de Rode Zee, maar Griekse rederijen varen vaak nog wel door het gevaarlijke gebied. Zo ook de Griekse Sounion, die woensdag 21 augustus op de Rode Zee onder vuur werd genomen. De bemanning werd gered, het schip raakte echter op drift. Twee dagen later werden explosies waargenomen, waarna aan dek branden ontstonden die nog steeds voortduren.

Na onderhandelingen van Europese partijen met tussenpersonen van de Houthi’s, kwam het tot een staakt het vuren in het gebied van de Sounion. Hierop kon de tanker afgelopen zaterdag 14 september worden weggesleept door Griekse sleepboten, waaronder de Agaion Pelagos.

Tekst gaat verder onder foto

De AIS van het schip staat uit, het is niet bekend waar de olietanker naartoe wordt gebracht. Aspides meldt alleen dat het gaat om ‘een veilige locatie’.