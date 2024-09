Weinig aandacht, maar grote gevolgen: EOC waarschuwt voor betimmeringsschades

‘Betimmeringsschades als gevolg van lekkage komen we heel veel tegen, maar er is maar weinig aandacht voor in de binnenvaart’, zegt preventiemanager Marnix de Bakker van de onderlinge scheepsverzekeraar EOC. ‘Die schades hebben een enorme impact op de exploitatie van je schip- en slokken bovendien elk jaar een flink portie van de premie op. Dat moet anders’, vindt De Bakker.

De cijfers: tussen 2018 en 2022 waren er gemiddeld 26 betimmeringsschades per jaar. De schadelast die dit met zich meebrengt is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. In maar liefst eenderde van de gevallen ligt een installatiefout ten grondslag aan de schade. In vijf jaar ging het om 43 schadegevallen. Als belangrijkste oorzaak volgen op plaats twee en drie corrosie (23) en een onderhoudsprobleem (22).

De Bakker zegt een rode draad te zien in de schades. ‘Vaak zijn de mensen aan boord er laat bij. De lekkage is vaak niet van gister. Dan kan het echt in de kosten lopen. Als je er vroeg bij bent, valt het best vaak mee.’

De preventiemanager van EOC kan dit wel verklaren. ‘Het duurt relatief lang voordat je het merkt, als je er niet op let. En als je het dan merkt, heeft het de isolatie en de lagen van het grondhout van de betimmering aangetast. Water is een sluipmoordenaar. Wanneer je er laat bij bent moet soms de hele vloer eruit, in plaats van een kleine reparatie’

Alarmbellen op een rij Optrekkend vocht of vochtplekken

Verende vloer

Losse (vloer)tegel of scheuren in voegwerk

Blijvend drukverlies van cv of vloerverwarming

Overmatig aanslaan van hydrofoor

Vochtgeur

Maar er zijn tekenen dat er een sluipmoordenaar bezig is op het schip. ‘Denk aan optrekkend vocht of vochtplekken, een verende vloer, losse tegels of blijvend drukverlies van de cv. Allemaal indicaties voor een betimmeringsschade. Ziet u of ruikt u iets dat duidt op lekkage, onderneem dan direct actie.’

Het lastige aan waterleidingen en afvoeren is dat deze vaak goed zijn weggewerkt achter de betimmering. Wel zo netjes, maar moeilijk te controleren. Dit geldt ook voor de afvoerleidingen van de airco’s. ‘Bij nieuwbouw adviseren wij dan ook om met kleine inspectieluikjes te werken op cruciale plekken, waardoor je eenvoudig de situatie achter de betimmering kunt controleren.’

Nog beter is natuurlijk lekkages te voorkomen. Daarvoor heeft De Bakker enkele preventietips op een rij gezet. ‘Laat vochtmetingen uitvoeren bij twijfel, vervang kitnaden die er slecht uitzien en voer minimaal eens in de maand een inspectie uit en zeker in de vertrekken van de bemanning.’

Dat laatste is niet voor niets, legt De Bakker uit. Uit de cijfers van EOC blijkt dat in 30% van de gevallen de betimmeringsschade in de voorwoning zit. ‘Dat is relatief vaak.’

Preventietips op een rij Laat vochtmetingen uitvoeren bij de geringste twijfel. EOC kan hiervoor specialisten aanbevelen.

Vervang kitnaden standaard elke 5 jaar en eerder als deze gebreken vertonen. Kit ook de kranen af achter de afdekplaten van wateraansluitingen. Kit nooit over bestaande kitnaden heen, dat geeft geen goede hechting.

Breng op cruciale plaatsen inspectieluikjes aan bij verbouw of nieuwe betimmering.

Controleer periodiek de werking van het vuilwatersysteem. Zorg ervoor dat bij een storing het water in de bilgee terechtkomt en niet via afvoer en ontluchting in de woning.

Voer ten minste eens per maand een inspectie uit bij de vertrekken en zeker die van de bemanning en leg hierbij de focus op de sanitaire ruimten.

Wees kritisch op wie u inhuurt voor installatiewerk en laat bij aankoop van een schip vochtmetingen uitvoeren  door een deskundige.

Uniek in de markt

Om de scheepseigenaren en de bemanning handvatten te geven waar ze op moeten letten hebben we speciaal een infoblad ontwikkeld waarbij de focus ligt op de inspecties van sanitaire ruimten aan boord. Hierbij geven plaatjes duidelijk aan waar je op moet letten. Een bijkomend voordeel is dat je dit infoblad ook voor je woonark of woonhuis aan de wal kan gebruiken.

Het infoblad sanitaire ruimten is te downloaden via de website van EOC.