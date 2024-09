Gezocht… Technical superintendent 

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En bij wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Technical superintendent

Bedrijf: TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming)

Standplaats: Texel

Sector: Veerdienst

Deze functie wijkt enigszins af van wat een technical superintendent in de maritieme sector doorgaans doet. Leg uit.

Erik le Roux, technical superintendent bij TESO: Het grote verschil is dat we hands-on zijn en bovenop onze twee veerboten zitten: de Texelstroom en de Dokter Wagemaker. Onze schepen varen voor onze deur continu heen en weer. De technical superintendent vervult een brugfunctie tussen de schepen, de walorganisatie en derde bedrijven zoals leveranciers en classificatieorganisaties.

Je zou kunnen denken dat de benodigde technische kennis met ‘slechts’ twee vergelijkbare schepen snel is opgebouwd. Klopt dat?

We vragen van de kandidaat een behoorlijke technische bagage. Het gaat om dieselelektrische schepen met de nieuwste hybride aandrijving. Ook de accupakketten en CNG-aandrijving vergen specifieke technische kennis. Beide schepen zijn one-offs.

Wat vind je zelf mooi aan dit vak?

Dat er ontzettend veel bij komt kijken. Je bent niet alleen bezig met het organiseren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, je houdt met het hele team ook de schepen goed en veilig in de vaart. Het automatiseringssysteem kan flink bepalend zijn. Er kunnen enerverende storingen optreden waardoor de inzet van de veerboot ineens in gevaar kan komen. En dat in een vaargebied waarbij de schepen continu in beperkt vaarwater en nauwe havens varen. Zulke issues zijn bij een technical superintendent in goede handen. Je moet in deze functie ook kritisch zijn en doorvragen. Valt er een systeem uit en komt dit bijvoorbeeld doordat de voeding kwijt is? Dan moet je, al dan niet samen met collega’s, hiervan de oorzaak achterhalen, maar vooral herhaling zien te voorkomen.

Moet de nieuwe technical superintendent op Texel wonen?

Dat is in principe wel een eis ja, want alleen zo kun je bij een eventuele alarmsituatie op tijd aan boord zijn zijn. We begrijpen dat het niet makkelijk is met de huidige woningmarkt: ook op Texel zijn woningen duur en schaars. TESO kan wel bemiddelen bij het zoeken naar tijdelijke woonruimte.

Hoe ziet een gemiddelde werkweek eruit?

Het mooie van de functie is de regelmaat. In principe werk je 36 uur verspreid over 4,5 dag. Daar staat tegenover dat je ieder moment bij een storing kan worden geroepen, dat houdt het interessant. Tijdens een onderhoudsperiode of dokking ga je ook weleens ’s avonds of in het weekend door. Dan heb je dagen waarop je bijvoorbeeld 12 uur draait. Overuren kun je laten uitbetalen of je kiest voor tijd-voor-tijd: dan stop je op een rustige dag een paar uur eerder en ga je lekker naar het strand.

Zijn er doorgroeimogelijkheden?

In deze functie sta je in technische zin al vrij bovenaan. Theoretisch gezien zou je nog kunnen doorgroeien naar hoofd technische dienst of senior superintendent. Maar ook als technical superintendent blijft de functie uitdagend. Binnenkort gaan we brainstormen over het ontwerp van een nieuw en waarschijnlijk volledig elektrisch aangedreven schip dat de Dokter Wagemaker op termijn zal vervangen.

In de vijf à zes jaar tussen ontwerp en oplevering wordt de superintendent betrokken bij het hele traject: overleg met het ontwerpbureau, het schrijven van instructieboeken voor de bemanning, de inkoop van spare parts, het opstellen van onderhoudsinstructies, et cetera. Daarin trekken we met z’n allen op volgens onze eigen onderhoudsfilosofie. Ook als technical superintendent sta je middenin het bedrijf.