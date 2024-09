Oude ijsbreker wordt luxe schip en vraagt 120.000 euro per week voor een reisje poolgebied

IJsreizen

De 53 jaar oude ijsbreker Argus is na een uitgebreide refit klaar voor zeer luxe poolreizen. Het 68,50 meter lange schip kan maximaal 12 gasten meenemen die tussen de 120.000 en 170.000 euro betalen voor een ijsreis van een week. Aan boord is een helikopterdek, de passagiers kunnen dus comfortabel worden ingevlogen. Het personeel van Icetug Explorers bestaat niet alleen uit reguliere bemanning, er is ook een ijsbeerexpert die zorgdraagt voor de veiligheid van de ‘avonturiers’.