Schippers kunnen nieuwste versie van Bics nu downloaden

Rijkswaterstaat heeft het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (Bics) vernieuwd in samenwerking bet Bureau Telematica Binenvaart. Versie 6 van de app die gebruikt kan worden bij elektronische meldplicht is nu te downloaden.

De belangrijkste wijziging in de nieuwe versie van Bics is de gebruikersinterface, waarmee de app gebruiksvriendelijker is geworden. ‘Gedurende de afgelopen anderhalf jaar heeft Rijkswaterstaat actief schippers betrokken bij het testen van de nieuwe versie. Dit heeft geleid tot een waardevolle samenwerking met schippers die feedback hebben geleverd tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe versie’, schrijft de vaarwegbeheerder.

Ook is aandacht besteed aan een verbeterde manier voor het ophalen van de benodigde referentiedata, ter ondersteuning van zwakke internetverbindingen.

De nieuwe app is sinds 4 maart beschikbaar. Nieuwe gebruikers ontvangen een link in de welkomstbief waarmee ze deze nieuwste versie kunnen downloaden. Bestaande gebruikers krijgen automatisch binnen enkele weken een melding, waarmee zij de nieuwste versie kunnen downloaden.