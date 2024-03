Kabinet waarschuwt voor uitstel order onderzeeboten

De Tweede Kamer debatteerde woensdagavond over de aanschaf van vier nieuwe onderzeeboten, hoewel er nog geen besluit is genomen door het kabinet over de aankoop. Dat gebeurt vrijdag pas. Het debat voelt dan ook ‘prematuur’, zei de bewindsman.

SGP-fractieleider Chris Stoffer had het debat aangevraagd omdat volgens mediaberichten het Franse Naval de opdracht krijgt. Hij vreest dat banen daardoor uit Nederland zullen verdwijnen. De SGP kreeg steun van PVV, BBB, SP, JA21 en FVD. Andere partijen hadden felle kritiek op de SGP en noemden het debat voortijdig.

Deze partijen willen het besluit overlaten aan een nieuw kabinet, maar dat zal volgens Van der Maat voor veel onzekerheid zorgen. Dan zal het proces zeker negen tot twaalf maanden vertraging gaan oplopen. Het proces om nieuwe onderzeeboten aan te schaffen loopt al sinds 2016.

Walrusklasse

Defensie vreest dat vertraging ertoe zal leiden dat de huidige boten van de Walrusklasse uit de vaart moeten worden genomen en dat nieuwe onderzeeboten dan nog niet klaar zijn. Dan bestaat de kans dat kennis en personeel zullen verdwijnen bij de onderzeedienst.

Van der Maat wilde ‘bevestigen noch ontkennen’ dat Naval de order binnensleept. Wel benadrukte hij dat het proces zorgvuldig is geweest en dat al het lobbywerk van bedrijven geen invloed heeft gehad op de beslissing. Nederlandse bedrijven kunnen geen onderzeeboot meer bouwen.

Volgens minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) hoeft Stoffer zich geen zorgen te maken over de rol van de Nederlandse industrie. Er zijn ‘keiharde toezeggingen’ van de drie werven die meedoen (het Franse Naval, het Zweedse Saab en het Duitse TKMS) over het Nederlandse aandeel in de bouw.