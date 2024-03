Zware Kees: nauwe zeestraten

Column

Bij goed zicht zie je vanaf Le Petit Blanc Nez de kust van Engeland op een kleine 18 zeemijlen afstand. Vandaag is het goed weer; over stuurboord passeren we Dover, terwijl over bakboord de Franse kust goed te zien is. Hoewel passerende schepen scherp in de gaten worden gehouden en er regelmatig een kustwachtvliegtuigje of drone patrouilleert, is de doorgang vrij voor de internationale scheepvaart.