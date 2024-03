Spuiregiem Slijkgat spoelt zoetwatervis naar zee

Slimme vissers

In het Slijkgat tussen de Maasvlakte en Goeree-Overflakkee zwemt niet alleen zeevis. Als gevolg van het geïntensiveerde spuiregiem van de Haringvlietdam komt er relatief veel zoetwatervis in zee terecht. Uiteindelijk leggen die het loodje of worden ze bijtijds gevangen door slimme vissers.