Tweede Kamer debatteert woensdag over miljardenorder Nederlandse onderzeeboten

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond 13 maart over ‘het bericht dat scheepsbouwer Damen een mega-order voor onderzeeboten dreigt mis te lopen’. In de aanloop naar het debat – en de gunning deze vrijdag – is de SGP een campagne begonnen om de order in Nederland te houden.

De SGP is ook de partij die het debat heeft aangevraagd. Partijleider Chris Stoffer zal woensdagavond als eerste het woord voeren. Zijn standpunt maakte hij deze week alvast duidelijk met een ‘billboard-campagne’. Op het SGP-billboard is een knaloranje onderzeeboot te zien met daarbij de tekst: ‘Laat onze industrie niet zinken’.

Stoffer: ‘De aanbestedingsprocedure is nog niet afgerond, dus het kabinet heeft nog altijd de handen vrij om gewoon voor Nederland te kiezen. Berekeningen laten zien dat we voor elke euro die we hiervoor in onze eigen economie steken, 1,25 euro terugkrijgen. Met een keuze voor de Fransen, doe je je eigen land tekort.’

Het nieuws van De Telegraaf dat Damen de onderzeeboot-order dreigt mis te lopen, wekte verbazing in de Tweede Kamer. Er maken nog drie partijen kans op de order met een waarde van vier tot zes miljard euro. Volgens De Telegraaf is het Franse Naval, dat samenwerkt met het Nederlandse IHC, de grootste kanshebber. Een groot deel van de Kamer, met de SGP voorop, doet er nu nog alles aan om de order naar het Zweeds-Nederlandse consortium Saab-Damen te laten gaan. De derde kanshebber is het Duitse ThyssenKrupp Marine Systems. De samenwerking van Saab-Damen levert de Nederlandse maritieme maakindustrie het meest op, is de mening van onder meer Stoffer.