Overal waar u vaart: haven Walsoorden moet blijven

Nu er steeds meer havens sluiten voor de scheepvaart wordt het steeds belangrijker om de havens die er nog wel zijn te behouden. Walsoorden is van oudsher een haven waar veel scheepvaart gebruik van maakt. Scheepswerf De Klerk is wijd en zijd bekend. De vijfde generatie scheepsbouwers staat er aan het roer en de zesde staat inmiddels klaar. De werf is uniek in zijn soort in deze getijdenhaven.

Overslaghaven

De industriehaven wordt ook gebruikt door betonfabriek Bleijko voor het lossen van zand en grind en overslag van betonproducten, zoals klinkers. Aan de zuidzijde van de industriehaven zit Mouterij The Swaen. Zee- en binnenvaartschepen meren daar aan om grondstoffen te leveren. Naast de industriehaven is er een opslag voor mosselzaadvanginstallaties, die belangrijk zijn voor de hedendaagse duurzame visserij.

Wekelijks worden er meerdere schepen gelost bij de betreffende bedrijven. In deze tijd, waarin duurzaamheid en vergroening hoog op elke agenda staan, is de binnenvaart een belangrijke speler. Vervoer over water is nog steeds de juiste weg. Het is groen, schoon en er is ruimte genoeg op het water. Waar wegen dichtslibben, varen wij nog even door. Een standaard binnenvaartschip van 110 meter kan zo’n 3500 ton vervoeren. Dit staat gelijk aan 120 vrachtwagens. Tel uit je winst.

Vluchthaven

De haven wordt niet alleen gebruikt om te laden en te lossen. De haven wordt ook gebruikt om te schuilen, te overnachten en weekend te houden door de zandschepen die doordeweeks zand laden op de Westerschelde. Het onderzoek dat Pantheia in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, geeft aan dat er steeds meer ligplaatsen komen te vervallen voor de binnenvaart. Woningbouw, hoge kosten vanwege achterstallig onderhoud en de onderbelichte kant van de duurzaamheid van de binnenvaart hebben ertoe geleid dat veel gemeenten ervoor kiezen ligplaatsen op te geven. Dat is zonde. Binnenvaart is het antwoord op veel vraagstukken, zoals die in woning- en wegenbouw. Daarvoor zullen toch materialen moeten worden aangevoerd.

Binnenvaartbedrijven

De binnenvaartsector is zeer belangrijk en omvangrijk in de provincie Zeeland. Er zijn in deze provincie maar liefst 185 bedrijven actief zijn in de vrachtvaart. Daarvan zijn er circa 80 actief in de regio Zeeuws-Vlaanderen en de overige 105 in Zeeland. Deze bedrijven exploiteren naar schatting 255 schepen, waaronder 205 motorvrachtschepen en 50 motorbeunschepen. Daarnaast zijn nog circa 30 tankvaartondernemingen in Zeeland gevestigd. In totaal bestaat de Nederlandse binnenvaart uit ongeveer 2750 bedrijven. Een significant deel hiervan is dus gevestigd in Zeeland.

Leefbaarheid

De binnenvaartsector is van grote betekenis voor de provincie. Dat hangt vooral samen met de logistieke betekenis van de goederenvervoersector op het functioneren van de havens. De modal split van het goederenvervoer in Zeeland is sterk afhankelijk van de binnenvaart. Meer dan 50% van de goederen die van of naar Zeeland worden vervoerd, gaat per binnenvaartschip. Het Rijk en de provincies stimuleren daarnaast verdere modal shift naar de binnenvaart. Goede faciliteiten voor de binnenvaartsector, waaronder ligplaatsen, zijn daartoe essentieel. Daarom pleiten wij als Koninklijke Binnenvaart Nederland voor het behoud van de Haven van Walsoorden. Alleen al in Walsoorden werken 180 mensen in en rond de haven.

De leefbaarheid en identiteit van Walsoorden is grotendeels afhankelijk van de haven. We mogen best wat trotser zijn op onze havens en het belang van de havens meer benadrukken. We blijven ons dan ook sterk inzetten voor het behoud ervan.