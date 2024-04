Overal waar u vaart: ligplaats Ulgersmakade

Column

In mijn nieuwe functie als regiocoördinator Noord ben ik samen met Erik Schultz bij een overleg geweest over de nieuw te bouwen Gerrit Krolbrug in Groningen. Die is in 2021 aangevaren en onherstelbaar beschadigd geraakt. Alleen de naastgelegen vaste overspanningen voor fietsers en wandelaars bleven gespaard en in gebruik. In januari zijn er hellingbanen aangelegd om het voor fietsers makkelijker te maken.