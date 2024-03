Overal waar u vaart: verzet tegen stremming Julianakanaal

Column

Werknemers in de bouwkuip voor verruiming van het Julianakanaal in Limburg, zagen om zeven uur in de ochtend van 23 februari 2023 een wel ontstaan op een plaats waar de kanaalbodem reeds was verdiept. De hoeveelheid water die binnendrong verergerde en om acht uur scheurde de damwand open en liep de bouwkuip geheel vol. In de weken erna volgde een noodreparatie aan het damwand. We zijn nu ruim één jaar verder.