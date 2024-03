Het cruciale belang van de maritieme sector

Nederland heeft door de eeuwen heen een omvangrijke maritieme sector ontwikkeld aan waterwegen die ons verbinden met het Europese achterland en andere continenten via de Noordzee. In deze fascinerende sector is kennis en vakmanschap aanwezig. Deze mannen en vrouwen zijn trots op hun werk. Terecht.

Als kwartiermaker voor de uitbreiding van de haven van Werkendam is één van mijn belangrijkste bevindingen dat maritieme clusters van cruciaal strategisch belang zijn. Dit is de afgelopen maanden krachtig bevestigd, bijvoorbeeld met de Sectoragenda maritieme maakindustrie. Gelukkig belandt deze Sectoragenda niet in een la. Het kabinet heeft het voormalig Kamerlid Kees van der Staaij aangesteld om als gezant aan de slag te gaan met uitvoering.

Naast aandacht is ook actie nodig

Aan aandacht voor de maritieme sector was de afgelopen tijd geen gebrek. Zelfs de koning kwam een kijkje nemen bij allerlei maritieme innovaties. Op veel plekken langs de snelweg stonden grote billboards met daarop SGP-fractievoorzitter voor een oranje onderzeeboot met grote letters ‘Laat onze industrie niet zinken’. De miljardenorder voor de bouw van nieuwe onderzeeboten was volop in het nieuws.

Naast aandacht is ook actie nodig. Immers zijn de maritieme clusters van voorwaardelijk belang voor het behalen van allerlei ambities. Denk aan verduurzaming, energietransitie en klimaatadaptie, duurzame scheepvaart, offshore, defensie en talloze wateropgaven. Het zijn de maritieme clusters die zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve en revolutionaire oplossingen voor een toekomstbestendige scheepvaart. Ze zorgen ook voor droge voeten voor miljoenen bewoners in onze laag gelegen delta.

Maritieme sector onder druk

De positie van de maritieme sector staat onder druk. En daarmee de mogelijkheden om bij te dragen aan economie en duurzaamheid en het veiligstellen van vitale belangen. De oorzaken zijn duidelijk: internationaal is sprake van een ongelijk speelveld. En nationaal ontbreekt ontwikkelruimte. Ondanks het cruciale belang van maritieme clusters voor Nederland, is de ruimte schaars of staat onder druk vanwege andere ruimteclaims.

In de Werkendamse haven is de schaarse ruimte een nijpend knelpunt. Wanneer dit niet wordt opgelost, is het mogelijk dat het sterke maritieme cluster in Werkendam uiteen valt. Door beperkte mogelijkheden trekken bedrijven weg en kan niet meer de complete service van nu worden aangeboden. Een mooie uitdaging om samen met de gezant voor de maritieme maakindustrie op te pakken. Want maritieme clusters dragen bij aan een bereikbaar, duurzaam, leefbaar en waterveilig Nederland en Europa.

Lees ook: Gebruik van AIS-gegevens bij handhaving en de rechtspositie van binnenvaartbedrijven Lees ook: Uitstel aanbesteding Van Brienenoordbrug is gemiste kans voor Nederlandse maakindustrie