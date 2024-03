Nieuwe overnachtingshaven Spijk is niet alleen van economisch, maar ook van sociaal belang

Met een druk op de rode knop opende demissionair minister Mark Harbers (IenW) officieel de nieuwe overnachtingshaven in Spijk. Daarmee komt een langgekoesterde wens van de binnenvaart in vervulling. De nieuwe haven is niet alleen van waarde om aan de rusttijden te kunnen voldoen, maar biedt de binnenvaart ook sociale kansen.

Hoofdingenieur-directeur Marjolijn van de Zandschulp refereerde er in haar speech aan. Het idee voor een overnachtingshaven in Spijk dateert uit de vorige eeuw. Toch duurde het tot 2024 voor de haven – met 50 ligplaatsen – geopend kon worden. Het plan verdween lang in de kast, werd afgestoft en uiteindelijk mocht Boskalis in de zomer van 2021 aan de slag.

Het resultaat is imposant: 23 hectare aan wateroppervlak, 9 steigers en een auto-afzetplaats, iedere ligplaats voorzien van walstroom. De binnenvaart kon vanaf 1 februari de haven al in. Aan de genodigden aan boord van de Germania was 14 maart pas de eer, tijdens de officiële opening.

Lobith en Spijk

De minister sprak aan boord van de Germania, terwijl het langzaam de haven invoer, over het belang van deze 50 ligplaatsen. ‘Samen met de recent gerenoveerde haven Tuindorp bij Lobith zijn er nu 70 ligplaatsen voor de binnenvaart op een van de belangrijkste vaarwegen van Europa. Zo zorgen we voor een veilige scheepvaart én gezonde schippers en bemanningen. Ook zijn er 75 parkeerplaatsen, ruimte voor campers en voorzieningen, zoals verlichting en walstroom aangelegd.’

Met de investering in die ligplaatsen, vanuit het ministerie en Brussel, benadrukken zij het belang van de binnenvaart. Dat benadrukte de minister ook meermaals in zijn speech. ‘Ik ben trots op onze sterke en veelzijdige binnenvaartvloot en alle schippers en bemanningen die dagelijks onze vaarwegen bevaren. En zorgen dat onze bedrijven en winkels worden bevoorraad.’

‘Leven achter de dijk’

Henry Mooren, voorzitter van Schuttevaer-afdeling Zuidoost-Nederland, wijst naast het economische belang van deze nieuwe overnachtingshaven ook op het sociale belang. ‘Het gaat veel over de haven als slaapplek, maar het heeft ook een sociale functie. Het is een manier voor de bemanning om de sociale contacten te onderhouden. Het is een verbindingsplek met het leven achter de dijk.’ Mooren ziet ook dat de binnenvaart verandert. ‘Thuis is thuis, en dat is niet meer altijd aan boord.’ De afdelingsvoorzitter is nu tevreden over het aantal ligplekken in Oost-Nederland.

Rotterdam

‘Met zo’n haven in mijn gemeente kan ik wellicht ook wel meedingen naar de burgemeestersfunctie in Rotterdam’, grapte Luciën van Riswijk, burgmeester van gemeente Zevenaar. Van Riswijk begon 35 jaar geleden in de gemeenteraad en toen ging het al over het aantal ligplaatsen in dit gebied. Overigens zag Van Riswijk iemand in de zaal zitten die wellicht geschikter was voor de functie van burgervader in de havenstad. ‘Met de naam Harbers en afkomstig uit Rotterdam.’

Na de speeches aan boord was het tijd voor de officiële opening. Germania meerde af aan de auto-afzetplaats. Geen auto’s, maar de genodigden gingen van boord. Met een druk op de knop opende de demissionaire minister de nieuwe overnachtingshaven officieel. De blusboot spoot water, zangers Joop Boxstart en Henk van Aalten brachten hun ode aan de ‘Haven van Spiek‘ en de zon scheen op de binnenvaartschepen die hun plekje al hadden gevonden.