Brand op Brits schip na raketinslag in Golf van Aden

In de Golf van Aden is een vrachtschip door een raket getroffen, die waarschijnlijk door Houthi-rebellen is afgeschoten. Er is brand ontstaan. Het getroffen vaartuig, de Islander, vaart onder de vlag van Palau en is Brits eigendom. Een door de Amerikanen geleide internationale marinemissie is te hulp geschoten volgens scheepvaartbronnen.

Het schip was onderweg van Egypte naar Thailand en was dus al door de Rode Zee gevaren voor het circa 130 kilometer ten zuidoosten van de Jemenitische havenstad Aden werd getroffen.

In het door burgeroorlog geteisterde Jemen vuren strijders van de Houthi’s vaak projectielen af op schepen die iets te maken zouden hebben met Israël, de VS of het Verenigd Koninkrijk. Doelwit zijn doorgaans schepen in de Rode Zee omdat de Houthi’s het noorden van het land en de westkust (aan de Rode Zee) beheersen. De Houthi’s stellen hun acties tegen de scheepvaart te zijn begonnen uit steun aan de Palestijnse bevolking van de Gazastrook.

Er is voor zover bekend een vrachtschip, de Galaxy Leader, in november gekaapt en naar de Jemenitische haven Hodeidah gevoerd. De meeste raketten en drones missen doel. Er zijn geen doden of gewonden gevallen en geen enkel schip zou zijn gezonken. Op 18 februari werd niet ver van de zeestraat Bab al-Mandab in de Golf van Aden het vrachtschip de Rubymar geraakt. Het werd zo zwaar beschadigd dat de bemanning snel het schip moest verlaten.

Volgens de Houthi’s is de Rubymar catastrofaal beschadigd en zinkende. Bij de scheepvaart in de regio betrokken Amerikaanse en Britse bronnen stellen dat het schip donderdag nog steeds drijvende is.