Houthi’s: geen onderhandeling over gekaapte car carrier Galaxy Leader

Een politiek leider van de Jemenitische Houthi-rebellen, Mohammad Ali al Houthi, zegt dat de beweging niet onderhandelt over de gekaapte car carrier Galaxy Leader ‘zolang Israël en de VS niet stoppen met het doden van Palestijnen’. Hij eist ook dat de belegering van de Gazastrook stopt. Dit gebied is al ruim 16 jaar min of meer van de buitenwereld afgesloten.

Al Houthi noemt het schip Israëlisch, mogelijk omdat een Israëlisch bedrijf belangen heeft in het in Engeland gevestigde scheepvaartbedrijf dat eigenaar is van de Galaxy Leader. Volgens hem is het vaartuig dat door de Rode Zee voer, ‘opgebracht door de Jemenitische marine’, meldt de Libanese nieuwszender Al Mayadeen. Het is naar de haven Hodeidah gegaan.

Al Houthi had voor zijn boodschap een foto van de Amerikaanse president Joe Biden meegenomen met het onderschrift: moordenaar van te vroeg geboren baby’s. De zwaarbewapende beweging van de Houthi’s is van een bevolkingsgroep uit het noorden van Jemen die niet soennitisch is zoals de meeste Jemenieten. Iran steunt de Houthi’s in de Jemenitische burgeroorlog.

Gasprijs gestegen

De Houthi’s hebben eerder verklaard dat ze zich in de strijd in Gaza bij de Palestijnen hebben aangesloten. Ze hebben raketten afgeschoten op de Israëlische haven Eilat. De bedreiging van de scheepvaart op de Rode Zee heeft tot grote zorgen geleid, omdat die zee belangrijk is voor onder meer de levering van brandstof via het Suezkanaal aan Europa. De Europese gasprijs steeg begin deze week flink als gevolg van de kaping van de Galaxy Leader.

De Houthi’s hebben een video vrij gegeven van de kaping van het schip: