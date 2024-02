De Riviercruisevaart special is uit: sector krabbelt op na corona-dip

Hoogtepunten

De riviercruisevaart heeft rake corona-klappen geïncasseerd, maar krabbelt langzaam op. Dat merkt scheepsbouwer Den Breejen en het blijkt ook uit de cijfers. In deze special aandacht voor die riviercruisevaart. En we kijken niet alleen terug, Miriam Weeda (riviercruisereiziger.nl) vertelt over de trends aan boord. Verder: keuringsbureau NBKB heeft accreditatie weer terug en NIOZ heeft nieuw onderzoeksschip Wim Wolff.