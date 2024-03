Axial Flux Elektromotor door compacte omvang zeer geschikt voor binnenvaart

Het in elektrische aandrijvingen gespecialiseerde WEG heeft een permanent magneet elektromotor ontwikkeld die door zijn compacte omvang zeer geschikt is voor maritieme toepassingen, zoals de aandrijving van voortstuwingsschroeven en boegschroeven in de binnenvaart.

De nieuwe innovatieve Axial Flux elektromotor van WEG koppelt een compact ontwerp aan een hoge vermogensdichtheid. De watergekoelde permanent magneetmotor heeft een vermogen van 220 kW en is qua formaat tienmaal kleiner dan een traditionele 220 kW inductie elektromotor. De pannenkoekvormige motor kan in de schroefaslijn worden gemonteerd en weegt slechts 51 kilo.

‘Een traditionele 220 kW elektromotor weegt al snel 1500 kilo’, zegt Business Development Manager Robbert Vlekke van WEG Netherlands uit Hengelo, de Nederlandse vestiging van het wereldwijd actieve WEG concern. ‘Dat is een verschil van ruim 1400 kilo. Omdat voor de productie minder grondstoffen nodig zijn en de efficiëntie van een permanent magneetmotor hoger ligt (minder ijzerverliezen) is de Axial Flux elektromotor ook een duurzamer product.

WEG is wereldspeler

Het in 1961 door Werner, Eggon en Geraldo in het zuiden van Brazilië opgerichte WEG is de afgelopen decennia snel gegroeid. Wereldwijd werken er 43.000 mensen op 53 productielocaties. WEG bouwt 70.000 elektromotoren per dag en behoort tot een van de grootste producenten van elektromotoren ter wereld. ‘Daar horen onder andere motoren bij voor commerciële apparaten, pompen, mijnbouwmachines en schepen’, zegt Vlekke. Naast elektromotoren bouwt WEG onder andere PLC’s, elektrische panelen, alternatoren, frequentieomvormers, softstarters en batterijcontainers. ‘We verzorgen het hele plaatje en zijn continu aan het innoveren om de markt te helpen met aandrijftechniek’, zegt Klunder.

‘Voor projecten in de scheepvaart zijn wij een one stop shop. Wij produceren alle componenten voor elektrische aandrijfsystemen zelf. Voor de op- en inbouw van de systemen werken we in Nederland en Europa samen met gespecialiseerde system-integrators. Maar we willen ook zelf graag met de eindklant in gesprek blijven.’

‘Nu steeds meer schepen elektrische aandrijvingen krijgen met power management systemen worden wij in Nederland of Europa steeds meer vanaf het begin betrokken wanneer er een project wordt ontwikkeld, zegt Vlekke.’

Wereldwijde service

Groot voordeel voor de scheepvaart is dat WEG wereldwijd service kan verlenen. ‘Wij hebben over de hele wereld fabrieken, service centra en kantoren’, zegt Klunder. ‘De klant behoudt hiermee zijn eigen contactpersoon. WEG verzorgd de rest.’ In Duitsland heeft WEG een groot Europees magazijn met ruim 200.000 producten op voorraad en in de Benelux een magazijn en een modificatiewerkplaats.

Toenemende elektrificatie

Met de toenemende elektrificatie in scheepvaart en industrie hebben bedrijven als WEG daar de stroom mee. ‘Wanneer we de sector naar zero emission willen krijgen zijn elektromotoren met hoge efficiency en slimme digitale oplossingen om alle systemen optimaal te laten samenwerken onontbeerlijk’, zegt Vlekke. ‘En daar zijn wij goed in. We bouwen complete batterijcontainers en alternatoren voor op schone brandstof draaiende generatoren. WEG kan het complete pakket leveren voor deze elektrificatie.’

WEG zet daarbij in op industrie 4.0, waarbij alle apparatuur met elkaar kan communiceren en sensoren de actuele conditie van apparatuur en motoren in de gaten houden. ‘Dat maakt condition-based maintenance mogelijk waarbij onderhoud wordt gepland op basis van de werkelijke slijtage van een onderdeel. WEG heeft voor dat doel een compleet 4.0 platform (WEG – Motion Fleet Management) ontwikkeld dat tijdig waarschuwt wanneer een servicebeurt gewenst is.’

https://www.weg.net/institutional/NL/en