Als het werkt: getijden

Dat zon en maan dankzij hun massa de getijden veroorzaken, is algemeen bekend. Het water van de oceanen wordt naar deze grote massa’s toegetokken en zodoende is er een stijging en daling van het zeewater. Het is een periodieke stijging en daling, domweg omdat de zon en maan ook periodiek bewegen ten opzichte van de aarde.

Deze theorie verklaart de getijden grotendeels. Maar het verklaart niet waarom de getijden een frequentie van tweemaal per etmaal hebben, terwijl zon en maan eenmaal per dag ronddraaien ten opzichte van de aarde. Kortom, er zijn twee getijden per etmaal, tweemaal eb en tweemaal vloed, terwijl maar eenmaal dag en nacht optreedt. Deze tegenspraak wordt met de aantrekkingstheorie niet verklaard en behoeft daarom wat aanvulling of verfijning.

Aantrekkingskracht

Dat er door de zon en maan aan het water van de aarde wordt getrokken, is zonder meer juist. Daardoor komt het water in grote zeeën en oceanen hoger te staan. Het water wil als het ware naar deze hemellichamen toe. Zodoende ontstaan dus heuvels van zeewater, die met zon en maan over het aardoppervlak meedraaien. Het is niet zo dat het water zelf meedraait, want dan zou het water in een etmaal rond de aarde moeten stromen, wat zelfs voor een straalvliegtuig een hele opgave is. Maar de heuvels kunnen zich wel verplaatsen door zich steeds met nieuw water te vullen.

Overigens is de maan in dit proces belangrijker dan de zon. De maan is wel veel kleiner dan de zon, maar omdat hij dichterbij staat is de invloed van de maan op het zeewater toch een stuk groter.

Tegengesteld

Omdat er twee getijden per etmaal zijn, moeten er ook twee heuvels van water rond de aarde draaien, gevolgd door twee dalen. En omdat de getijden zich in grote lijnen om de 12 uur herhalen, lijkt het erop dat de twee heuvels van water die zich rond de aarde bewegen, zich aan elkaars tegengestelde zijde van de aarde bevinden. Dus er is een heuvel van water die graag naar de maan toe wil, maar tegelijkertijd is er ook een heuvel van water aan de andere zijde van de aarde, die juist van de maan is afgekeerd. Dit is een heel tegenstrijdige situatie, die een aparte verklaring behoeft.

Denkbeeldig draaipunt

En hier moeten we de voorgaande theorie even verlaten en naar het roteren van aarde en maan gaan kijken. En ze als een soort tweelingplaneten gaan beschouwen. Echte tweelingplaneten zijn het niet, want de aarde is natuurlijk eerder een grote broer of zus van de maan. Als zij even groot en zwaar zouden zijn, dan zouden aarde en maan om een denkbeeldig punt cirkelen, dat exact tussen aarde en maan is gelegen. Omdat de aarde een stuk zwaarder is, ligt dat punt dichter bij de aarde dan de maan. Het is zelfs zo, dat het stelsel aarde-maan om een punt draait, dat binnen de aardbol is te vinden.

Centrifugaalkracht

Het is dus niet zo dat de aarde precies om z’n eigen centrum draait. Omdat de aarde een broertje of zusje heeft, draait het gemeenschappelijke stelsel elke dag om het gemiddelde zwaartepunt van aarde plus maan. En dat zwaartepunt ligt zoals gezegd binnen de aardbol, maar zeker niet in het centrum ervan. Het ligt op ieder moment in de richting van waar de maan te vinden is. De maan maakt dus dat de aarde niet netjes om z’n noord-zuidas draait, maar dat de aarde slingert als een slecht uitgelijnde motoras of een autowiel dat slecht is uitgebalanceerd, of iets dergelijks.

Dit heeft tot gevolg dat de zijde van de aardbol die van de maan is afgekeerd per dag een iets grotere cirkel beschrijft dan de zijde die naar de maan is toegekeerd. Dit maakt dan weer, dat het oceaanwater als in een centrifuge aan de niet-maan-zijde gemakkelijker wordt weggeslingerd. Niet voldoende om de aarde te verlaten, maar wel voldoende om daar een waterheuvel te veroorzaken die daardoor altijd aan de andere zijde van de maan te vinden is. En zo is de tweede waterheuvel op aarde te verklaren en daarmee de dubbele getijden.

