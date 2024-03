Belgische vissers vangen voor het eerst meer inktvis dan tong en schol

Belgische en Nederlandse zeevissers vingen tot dusver vooral tong en schol. In België is daar nu verandering in gekomen. Belgische vissers vingen vorig jaar 2620 ton inktvis. Dat is 16 procent meer ten opzichte van het jaar daarvoor, en aanzienlijk meer dan de hoeveelheid tong (2260 ton) en schol (2314 ton) die in de Belgische netten terechtkwam.

In Nederland is het nog niet zover. Tong blijft de belangrijkste aangevoerde vissoort, gevolgd door schol, blijkt uit cijfers van het Nationaal Overleg Visafslagen. De inktvis staat op de derde plaats en wint wel snel terrein.

Een woordvoerder van het Wageningen Marine Research instituut bevestigt dat de vispopulatie in de Noordzee door de klimaatverandering sterk verandert. Inktvis voelt zich beter thuis in het warmere water. Andere soorten, zoals kabeljauw, trekken juist weg.