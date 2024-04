Scheveningen is strategische uitvalsbasis voor tenderservice Rederij Vrolijk

Oorspronkelijk cargadoorsbedrijf

De Scheveningse haven, gelegen tussen de grote zeehavens van Rotterdam en Amsterdam, is een uitstekende uitvalsbasis voor de tenderservice van Rederij Vrolijk. Die verzorgt onder meer bemanningswissels, watervoorziening of andere leveringen aan ankerliggers of passerende schepen. Daarnaast is Vrolijk actief in de sportvisserij, asverstrooiing op zee, rondvaarten en het cargadoorsbedrijf waarmee het allemaal ooit is begonnen.