Burgemeester Zaltbommel niet gerust op verkeersveiligheid Waal

Aanleiding is een aanvaring op de Waal tijdens het Paasweekeinde. Ter hoogte van de spoorbrug bij Zaltbommel kwamen in de nacht van zondag op maandag drie schepen met elkaar in aanvaring. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voer een van de tankers tegen een voorligger. Dat schip ramde vervolgens een ander schip. Bij de carambolage werd ook de brug geraakt. Een van de schepen liep een gat boven de waterlijn op. Twee schepen meerden af in de overnachtingshaven van Haaften.

Kaliumhydroxide

De burgemeester maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn inwoners langs de drukbevaren rivier. Het is niet het eerste ongeval op de Waal bij Zaltbommel. Vier jaar geleden voer een Duitse chemicaliëntanker in de afvaart tegen een pijler van de spoorbrug. Het met de bijtende stof kaliumhydroxide geladen schip liep schade op, maar lekte niet. De lading werd later ter plaatse overgepompt in een andere tanker. Voor zover bekend is ook bij de aanvaring van afgelopen weekend geen lading gelekt. Ook bij onder meer Brakel en Woudrichem deden zich in het recente verleden aanvaringen voor.

Sisser

Van Maaren zegt tegen het Brabants Dagblad dat hij zich zorgen maakt: ‘De aanvaring tijdens Pasen is dus met een sisser afgelopen, maar had ook anders kunnen uitpakken. Het wordt steeds drukker op de Waal en het lijkt wel of het vaker misgaat. Ik ga hier aandacht voor vragen bij de veiligheidsregio en de waterpolitie. Misschien dat ze meer kunnen gaan controleren.’

Een datum voor het overleg tussen de burgemeester, de veiligheidsregio en de politie is nog niet bekend.

