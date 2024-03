Gezocht… Engineer

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Engineer

Bedrijf: Neptune Marine

Standplaats: Hardinxveld-Giessendam

Sector: Scheepsbouw

Werver: Nova de Kok, HR-adviseur

In de vacaturetekst staat nadrukkelijk dat ook net afgestudeerden mogen reageren. Waarom is dat?

Iedereen mag reageren, maar onze voorkeur gaat inderdaad uit naar een net afgestudeerde van het mbo die leergierig is, initiatief durft te nemen en nog kneedbaar is. Hij of zij draait dan mee met een ervaren engineer die je de kneepjes van het vak leert.

In hoeverre kan een net afgestudeerde meteen al meedraaien op de afdeling engineering?

Op het mbo heb je meestal al wel een blok tekenen gehad, maar de vertaalslag naar de praktijk moet je dan nog maken. Hier leer je het vak pas echt. Een tekening maken en een schip of scheepsonderdeel bouwen zijn vaak twee totaal verschillende dingen. Je hebt een tekening gemaakt en controleert vervolgens bijvoorbeeld of de aanzichten in onze hallen in Hardinxveld-Giessendam en Aalst conform de tekening zijn. De koppeling tussen engineering en productie is zichtbaar en tastbaar, omdat je altijd op de werf kan kijken. Beginners in het vak worden door ons stap voor stap in het proces begeleid. Dat begint bijvoorbeeld met het uitzoeken van klantvragen en beoordelen of tekeningen daadwerkelijk kloppen en passen.

Waarom is initiatief zo belangrijk?

Het takenpakket is heel uitgebreid en dat betekent dat je op alle terreinen de ruimte krijgt. Vorig jaar zomer hebben we een project engineer aangetrokken die zich nu bezighoudt met de bouw van een baggerschip van 24 meter lang. In dat nieuwbouwproject schaakt ze op alle borden mee, van de offerte tot en met de oplevering van het schip in november. Initiatief kan bijvoorbeeld zijn dat je ingrijpt wanneer de tekeningen niet overeenkomen met de nummering in het systeem.

Conceptueel kunnen denken staat er ook.

De klant kan eisen neerleggen waar je meerdere concepten voor kunt bedenken. Als de klant het milieu minder wil belasten, zul je daar in je concept – van aansturing tot aandrijving – rekening mee moeten houden, maar tegelijkertijd ook moeten beoordelen of deze wens haalbaar is.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?



Je begint gemiddeld om half acht, dat is omdat dan ook de werknemers in de werf starten. We hebben het liefst dat het kantoor en de werf tegelijkertijd aan het werk zijn, omdat er over en weer altijd veel vragen zijn, wat betekent dat je goed moet kunnen samenwerken. Niet alleen met de mensen op de werf, maar ook met leveranciers en opdrachtgevers. Juist vanwege dit frequente contact willen we graag dat je op kantoor werkt. Overigens kijk je vanuit het kantoor in Hardinxveld-Giessendam zo de werf in. Het is een machtig idee om te zien dat jouw tekeningen daar uitgewerkt worden, dat het schip dat jij hebt bedacht tot leven komt en waarvan het eindresultaat klanten niet zelden verrast.

Hoe zou je Neptune Marine als werkgever omschrijven?

We zijn niet ‘klein-klein’ maar ook niet heel groot, desondanks maken we producten van grote omvang. We werken met korte lijntjes en houden van goed communiceren. Er wordt serieus gewerkt maar af en toe is er natuurlijk ook ruimte voor een lolletje.