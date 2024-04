Op zoek naar scheermessen wijkt KG-8 als eerste uit naar Zuid-Hollandse kust

De mesheftenvisser KG-8 is als eerste uitgeweken naar de kust tussen Katwijk en Scheveningen om aan de schrale vangsten in de traditionele vangstgebieden te ontkomen.

De vier actieve Nederlandse mesheftenvaartuigen haalden de schaaldieren jarenlang op de Vlakte van de Raan of in de Zeeuwse Voordelta. Vielen daar de vangsten tegen, dan was er boven de Waddeneilanden nog wel wat weg te halen. Maar nu zijn in beide gebieden de oogsten slecht.

De KG-8 stoomde zondag 17 maart zuid-over om een paar pogingen te wagen voor de kust van Noordwijk en later tussen Katwijk en Scheveningen op krap een mijl van het strand. Op dinsdag 26 maart kreeg de vrij nieuwe KG-8 even gezelschap van de YE-243. Na krap een dagje vissen vertrok de voormalige mosselkotter weer naar de kust van Texel.

Geen verklaring

Niemand heeft er een verklaring voor, maar de visserij op scheermessen is momenteel bijzonder schraal. Hoewel hij er niet blij mee is, kan matroos Marcel Jasperse van de KG-8 de binnenkomende vangst nu gemakkelijk bijbenen. Jasperse haalt de gebroken messen er handmatig uit. ‘Ik zie liever wat ruimere vangsten, dan weet je dat je wat vangt’, aldus Jasperse. Hij hoopt dat het komende zomer aantrekt.

