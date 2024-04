Ombouw bitumentanker is prestigeproject voor Shipyard Millingen

Het is een drukte van belang op Shipyard Millingen in Millingen aan de Rijn. Op de bitumentanker die op de helling ligt, werken zo’n 20 medewerkers. Aan de twee tanks die vervangen moeten worden, maar ook andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden gedaan. Op een kleiner drogeladingschip achter de tanker wordt een lek gedicht. En er liggen al weer twee andere schepen klaar die de helling op willen.

Dit artikel wordt u aangeboden door Shipyard Millingen.

De tanker heeft zeven tanks aan boord. Elke tank meet zo’n 10 x 10 x 5 meter. De rederij gebruikt vijf van de tanks voor het vervoer van bitumen, in de twee andere wordt olie vervoerd. Tot nu toe. Want als de tanker na zo’n vier maanden de werf verlaat, zijn deze twee tanks ook geschikt voor het vervoer van bitumen. Directeur Martijn van Haaren spreekt van een groot prestigeproject als hij het over het werk heeft.

‘Het modificeren van de tanks is een grote klus. Nadat wij de leidingen eraf hadden gehaald, hebben we de tanks met de kraan uit het schip getild. We hebben reparaties aan de tanks verricht, delen vernieuwd, en we hebben de constructie van het schip en de tanks aangepast. De tanks hebben we helemaal gestraald. Daarvoor hebben we steigers en een tent rond de tanks moeten bouwen. Daarna hebben we een diktemeting gedaan. Vervolgens hebben we een 3D-scan van de tanks en de ruimte aan boord laten maken om te zien of alles goed op elkaar aansluit. Nu zijn we alles weer aan het opbouwen.’

Bedrijvigheid aan dek

Op en aan de bitumentanker is de bedrijvigheid goed te zien. De scheepshuid wordt opnieuw in de verf gezet. Aan dek wordt nog volop gelast en zijn mannen van de FCG-groep bezig met het aanbrengen van de verschillende lagen isolatie op een van de tanks die is vervangen. In de verte komt een heftruck al aanrijden met de ‘afsluitplaat’ van de betreffende tank. De plaat is gemaakt in de grote hal van de werf en wordt deze dag nog aangebracht op het isolatiemateriaal. Hierna is de gerenoveerde tank hermetisch afgesloten.

Aan dek staat ook bedrijfsleider Bas van der Weegen. Hij stuurt het project op de ‘werkvloer’ aan. Hij denkt mee, werknemers kunnen met vragen bij hem terecht, ook onderhoudt hij het contact met de klant. En dat is belangrijk. Want gedurende het werk komt hij van alles tegen. En hoewel alles nauwkeurig op de door het classificatiebureau goedgekeurde tekening staat aangegeven, zijn altijd nog aanpassingen nodig. ‘Deze klus is geen voorgekookt werk’, vertelt Van der Weegen trots.

Nieuw- en sectiebouw

Maar het is niet alleen maar onderhoud en reparatie wat op Shipyard Millingen gebeurt. Na het vertrek uit Nijmegen, ruim vijf jaar geleden, kreeg de werf op het zeven hectare grote terrein naast de 160 meter lange dwarshelling, de twee torenkranen en een bokkraan, ook de beschikking over een grote hal. Hierin staan inmiddels verschillende machines, zoals een kantbank, knipschaar en een plasma snijmachine. Hiermee kon Shipyard Millingen naast onderhoud en reparatie ook beginnen met nieuwbouw en sectiebouw.

Zo kreeg de tanker die nu op de helling ligt voor de renovatie van de tanks, eerder al een nieuwe kop. En bouwde de werf het afgelopen jaar voor een aannemer twee pontons van 30 x 5 meter en enkele beunbakken van vrijwel dezelfde afmeting. Maar Van Haaren zou graag willen dat de hal vaker gevuld is met werk in de nieuwbouw en sectiebouw. ‘Bestaande klanten weten ons goed te vinden, maar het lijkt erop dat dit nog niet voldoende bekend is in de binnenvaart. De nieuwbouw hebben we echt goed in de vingers en kunnen we doen tegen interessante prijzen. Ik hoop dat ik eens wat vaker aan nieuwbouw mag gaan rekenen.’

Personeel

Inmiddels heeft Van Haaren een vaste groep van zo’n 15 tot 20 vaste werknemers. En indien nodig schaalt hij bij. Maar het blijkt steeds moeilijker om Nederlands personeel te vinden wat in de scheepsbouw wil werken. Jammer vindt hij. ‘Het is werk waarvan je echt voldoening krijgt. Het is toch mooi als een schip er weer strak uitziet. En het is afwisselend werk. De ene keer ben je een bolder aan het repareren, de andere keer ben werk je aan een huid- of vlakschade. Het is gewoon heel eervol werk.’