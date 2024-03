Nieuwe cruiseschepen voor A-Rosa op de Rijn

Alea en Clea

Het Duitse A-Rosa Cruises zet deze lente twee extra riviercruiseschepen in op de Rijn. Vanaf 5 april vaart de Alea en vanaf 7 april ook de Clea vanuit Keulen. ‘We hebben geen ceremonie gepland, daar is geen tijd voor helaas’, aldus een woordvoerder van de rederij. De twee schepen zijn al 15 jaar in de vaart, maar gaan nu voor het eerst voor A-Rosa varen.