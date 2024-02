Thecla Bodewes levert nieuw onderzoeksvaartuig NIOZ

Wim Wolff

Bijzonder trots zijn ze erop bij het NIOZ. Het nieuwe onderzoeksvaartuig Wim Wolff mag er dan ook zijn: een stuk groter en beter toegerust dan het vorige schip en toch nog steeds met een diepgang van nauwelijks meer dan een meter. Want dat is belangrijk wanneer je onderzoek doet op de Waddenzee en langs de Noordzeekust. Het schip werd gebouwd bij Thecla Bodewes Shipyards in Harlingen en is donderdag 15 februari op Texel gedoopt.