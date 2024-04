Tweede Kamer houdt vast aan ontgassingsverbod per 1 juli

Moties

Het verbod op varend ontgassen gaat gewoon op 1 juli in. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met een motie van Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) die opriep de harde deadline te houden. De motie van PVV-Kamerlid Heutink, die juist pleitte voor een gedoogperiode, werd verworpen.