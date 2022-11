Nioz bestelt grootste onderzoeksschip bij Spaanse werf

De nieuwste toevoeging in de nationale onderzoeksvloot gaat de Pelagia vervangen, die in 1990 werd gebouwd in Heusden. De Europese aanbesteding voor de Anna Weber-van Bosse werd in juli 2020 geopend. Drie werven schreven zich in, waaronder Damen.

De aanbestedingsprocedure liep vertraging op, doordat Damen een kortgeding aanspande over de contractvoorwaarden. De scheepsbouwer kreeg uiteindelijk gelijk van de rechter, die ook oordeelde dat het instituut onredelijke eisen stelde in de aanbesteding. De rechter oordeelde destijds dat het Nioz in deze onzekere tijden, met een oorlog in Oekraïne en een sluimerende pandemie, niet alle risico’s bij de scheepsbouwer mocht leggen.

De beoordelingscommissie koos in oktober uiteindelijk voor de Spaanse scheepswerf Astilleros Armon, op basis van prijs, technische aanbieding, duurzaamheid en innovatie. Ook een programma van eisen van alle Nederlandse stakeholders, waaronder de bemanning van de Pelagia en de Nationale Mariene Onderzoek Faciliteit (NMF), werd meegenomen in de keuze voor de werf in Spanje.

Methanol en batterijen

In de inschrijving werd meegenomen dat het het 75 meter lange schip moet zijn voorbereid op een aandrijving gebaseerd op methanol of een andere klimaatneutrale brandstof. Daarnaast wordt een batterijpakket ingebouwd om hybride te kunnen varen en worden zonnepanelen geïnstalleerd. Verdere details over het ontwerp worden uitgewerkt en later bekendgemaakt bij de ondertekening van het contract.

Vlootvernieuwing

De Anna Weber-van Bosse is een van de drie nieuwe schepen die het Nioz in het kader van een vlootvernieuwingsprogramma laat bouwen. De nieuwe vloot bestaat uit een groot oceaanvarend schip, de RV Anna Weber-van Bosse, een middelgroot schip bedoeld voor waddenonderzoek, de RV Wim Wolff, en een klein schip, de RV Adriaen Coenen. De Adriaen Coenen werd in juli 2022 opgeleverd, de Wim J. Wolff is nog in aanbouw bij TB Shipyards in Harlingen en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Het nieuwe schip werd vernoemd naar de Nederlandse algologe en plantkundige Weber-van Bosse, die in de negentiende en begin twintigste eeuw meerdere wetenschappelijke expedities ondernam naar Nederlands-Indië en Zuid-Afrika. De belangrijkste daarvan was de diepzee-oceanografische expeditie met het schip Siboga.

Geen Nederlandse werf

De vorige schepen voor de nieuwe onderzoeksvloot werden bij Nederlandse werven gebouwd. De Adriaen Coenen bij Next Generation Shipyards in Lauwersoog, de Wim J. Wolff bij Thecla Bodewes Shipyards.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is niet blij dat voor het grootste schip wordt uitgeweken naar Spanje. De keuze voor een werf buiten Nederland noemt NMT een ‘slag voor de Nederlandse maritieme maakindustrie’. Een industrie die al in een lastig parket zit door naweeën van de Coronacrisis en hoge prijzen voor grondstoffen en energie, schrijft de brancheorganisatie.

NMT ziet dat andere EU-landen bij aanbestedingen voor grote of strategisch belangrijke opdrachten vaak de binnenlandse industrie voorrang geeft. Nederland doet dat vaak niet, waardoor de eigen werven ook in dit geval een impuls van vele tientallen miljoenen euro’s mislopen.

De brancheorganisatie roept het kabinet op om bij toekomstige aanbestedingen meer te kijken naar de rol die de Nederlandse maritieme maakindustrie kan spelen.

Het Nioz is om een reactie gevraagd, maar kon nog niet reageren.

