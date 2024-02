2026 kruipt dichtbij: Endress+Hauser levert al verplichte gecertificeerde bunkermeetsystemen

Dit artikel wordt u aangeboden door Endress+Hauser

De maatregel geldt dan in de havens van Antwerpen-Brugge en Rotterdam. Hiermee willen de havenautoriteiten de bunkermarkt van Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge transparanter, efficiënter en betrouwbaarder maken. Door te kiezen voor 1 januari 2026 krijgen de verschillende partijen in de bunkerketen voldoende tijd om zich aan te passen aan deze verplichting.

Coriolis massa flowmeter



Een Coriolis massa flowmeter is een digitaal meetinstrument dat het mogelijk maakt een herleidbare massastroom met een zeer hoge nauwkeurigheid te meten. Het gaat hier om een zekerheid die gelijk is aan, of hoger ligt dan 99,95%, herleidbaar volgens ISO17025. In het meetinstrument wordt de doorstroming verdeeld over twee buizen die gelijkwaardig aan het trillen worden gebracht. Door het gewicht van de vloeistof, wordt een lineaire vertraging gecreëerd, die door het meetinstrument wordt waargenomen. Dit laatste is direct herleidbaar naar het gewicht. De extra trillingen die de vloeistof toevoegt, worden ook gemeten en bepalen de dichtheid van de vloeistof.

Transparant, betrouwbaar en efficiënt

Door toepassing van een dergelijk bunkermeetsysteem weten beide partijen wát en hoeveel er precies geleverd is. Bovendien hebben ze de zekerheid dat de hoeveelheid brandstof is gemeten door een door de overheid goedgekeurd meetsysteem. Naast de transparantie en brouwbaarheid, wordt het proces ook efficiënter. Doordat bepaalde handelingen geautomatiseerd zijn of niet meer nodig zijn, is er sprake van een tijdswinst van 20 tot 25 procent.

Arjan van Ginkel, industry manager Oil & Gas, Chemical and Energy bij Endress+Hauser, legt uit: ‘Als je verder rekent, bespaart dit dus automatisch ook op je carbon footprint. En kan je meer service verlenen. Dus ook als de brandstofhandel in de haven door deze maatregelen gaat stijgen, kunnen de bunkerschepen deze extra drukte goed aan.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Gepatenteerd systeem

In Nederland geldt Europese wetgeving voor meetsystemen. Deze is vastgelegd in de Measuring Instruments Directive (MID). Liefst tien annexen of bijlagen gaan over de verschillende meetsystemen en de regelgeving daarover. Voor de bunkering van vloeistoffen is annex MI-005 van toepassing, voor vloeistoffen anders dan water.

Van Ginkel: ‘In MI-005 staat hoe er gemeten moet worden, en met welke nauwkeurigheid. De annex schrijft ook voor dat het te meten medium homogeen van samenstelling moet zijn. Bij bunkering is dit laatste onmogelijk: omdat tanks leeggepompt worden, komt er altijd lucht mee. Endress+Hauser heeft een bunkermeetsysteem ontwikkeld dat gepatenteerd is en waarvoor de overheid ons een toelating heeft verleend. Binnen ons systeem kan er voor de lucht worden gecompenseerd, waardoor de wettelijk verplichte nauwkeurigheid van 99,5% kan worden gehaald.’