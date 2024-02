Als het werkt: rompkarakteristieken

Dan werkt het zo

De scheepsromp kan op vele manieren worden gekarakteriseerd. Met de lengte, de breedte en de diepgang komen we een heel eind. Maar we kunnen deze grootheden ook met elkaar vergelijken. De lengte/breedte-verhouding geeft bijvoorbeeld al een snelle schatting van de stabiliteit. Brede schepen in verhouding tot hun lengte kennen over het algemeen een hoge aanvangsstabiliteit. Zo bestaan er vele kenmerken, veelal gevat in vormcoëfficiënten.