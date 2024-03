Als het werkt: stabiliteit

Dan werkt het zo

Een van de belangrijkste factoren bij het varen is de stabiliteit van een schip. Komt het uit zichzelf weer overeind na een tijdelijke slagzij door wind of golven? Nu bestaan er veel soorten stabiliteit: langsscheepse en dwarsscheepse stabiliteit, maar ook aanvangstabiliteit en stabiliteit bij grotere hellingshoeken of zelfs lekstabiliteit. Hierbij de dwarsscheepse aanvangsstabiliteit.