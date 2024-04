Of de mastbreuk de oorzaak was van de verwondingen die de twee opliepen, is niet helemaal duidelijk. De KNRM heeft het jacht afgemeerd bij de marina in het Friese Stavoren. Er waren meerdere personen aan boord van het jacht. De mast is vermoedelijk door een windvlaag geknakt en overboord geslagen.

