Maersk doopt tweede containerschip op methanol uit serie van 18

Astrid

Maersk heeft in het Japanse Yokohama het dual fuel methanol containerschip Astrid Maersk gedoopt. Doopvrouwe was Liza Uchida, echtgenote van Makoto Uchida, de CEO van Nissan Motor Corporation. De Astrid Maersk is de tweede uit een serie van 18 grote containerschepen op methanol die Maersk tussen nu en eind 2025 geleverd krijgt.