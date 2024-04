Studenten Willem Barentsz willen Race of the Classics winnen met een paars schip

Twister

Een team van 18 studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) neemt dit jaar deel aan de Race of the Classics. ‘Wij zijn gelukkig ingeloot’, vertelt Carolien van der Meer (21). ‘Er zijn helaas steeds minder Tallships die meedoen en tegelijkertijd steeds meer studententeams die inschrijven. Vorig jaar vielen we buiten de boot. Dit jaar mogen we meeracen op de Twister.’