‘Defensie versoepelde eisen om het Franse Naval in race te houden voor onderzeebootorder’

Uit een interne notitie die de Volkskrant heeft ingezien, heeft de juridische afdeling van Defensie (DJZ) vooraf gewaarschuwd voor deze gang van zaken. De versoepeling is belangrijk, omdat die Naval Group, het enige bedrijf van de drie concurrerende partijen dat in meerderheid in (Franse) staatshanden is, in theorie meer ruimte bood om – zonder controle van buitenaf – onder de prijs te gaan zitten. De andere partijen waren het Zweedse Saab, dat samenwerkte met de Nederlandse werf Damen, en het Duitse Thyssenkrupp Marine Systems.

Anderhalf miljard goedkoper

Dat de Fransen 1,5 miljard euro onder de prijs van Saab-Damen zaten, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het geven van de ‘voorlopige gunning’ voor de bouw van de onderzeeboten aan Naval Group.

Begin mei heeft Thyssenkrupp Marine Systems het Nederlandse ministerie van Defensie nog gedagvaard, omdat de werf het niet eens is met hoe de aanbesteding is verlopen, met name waar het gaat om de ontwerpdetails van de onderzeeboten.

Diplomatiek probleem

Ook dreigt een diplomatiek probleem bij de bouw van de nieuwe onderzeeboten. De Amerikanen willen niet dat hun Tomahawk kruisraketten worden ingebouwd in een boot van Franse makelij, zeggen diplomatieke bronnen. Dat zou een tegenvaller zijn, want de kruisraket is juist een essentieel wapen voor de marine, schrijft De Telegraaf.

Demissionair staatssecretaris Van der Maat zei recent dat integratie van Amerikaanse hightech op een Franse boot geen punt vormt. Ook nu zegt Defensie het probleem niet te herkennen. Die stelligheid heeft volgens bronnen echter wrevel gewekt in de Verenigde Staten, waar men wel degelijk bang is dat militaire geheimen lekken naar Frankrijk.