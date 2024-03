Minister: Nederland profiteert voor miljarden van onderzeebootdeal

Een ‘aanzienlijk bedrag’ van de aanbesteding van de bouw van onderzeeboten zal terechtkomen bij Nederlandse bedrijven. Volgens demissionair minister van Economische Zaken Micky Adriaansens gaat het op papier om ‘honderden miljoenen euro’s’ in de productiefase. Maar de industrie profiteert breder: onder meer door kennisoverdracht gaat het in totaal ‘echt om miljarden’.

Vrijdag maakte het kabinet officieel bekend dat de Franse botenbouwer Naval Group de vier onderzeeboten mag bouwen volgens het voorlopige besluit. Dat lekte eerder deze week al uit. Het totale project voor de vervanging van de oude onderzeeboten komt uit op ongeveer 5,6 miljard euro, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) in een Kamerbrief over de vervanging van de huidige onderzeeboten. Adriaansens is ‘echt heel blij met de deal, omdat de Nederlandse industrie daar een goede plek in heeft’.

Afspraken over geld voor de Nederlandse industrie zijn niet vrijblijvend. Bij de uiteindelijke gunning moet het bedrijf, waarschijnlijk dus Naval Group, een handtekening zetten onder de overeenkomst over het bedrag dat minimaal in Nederland wordt besteed.

De demissionaire bewindsvrouw benadrukt steeds opnieuw dat het kabinet een ‘heel zorgvuldig proces’ heeft doorlopen. Daarbij is gekeken naar de ‘beste boot voor de beste prijs, waarbij de Nederlandse industrie goed betrokken is’. Het is dan ook niet te doen om nu een andere koers te gaan varen of het besluit toch nog uit te stellen. ‘Ik vind dat heel gek, als je een heel zorgvuldig proces hebt doorlopen. Dan moet je ook een betrouwbare overheid zijn. Laten we maar eerst met elkaar kijken of dit een goede deal is.’