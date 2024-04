Schip van Sinterklaas op de werf voor grote onderhoudsbeurt

Hydrograaf

De Hydrograaf, het schip dat sinds 1985 jaarlijks fungeert als De Stoomboot van Sinterklaas, is een week op de Damen Oranjewerf in Amsterdam geweest voor onderhoud. Grootste klus was de vervanging van de originele delen van het houten bovendek. ‘We zijn vastbesloten het karakter en de authenticiteit van De Hydrograaf te behouden’, aldus eigenaar Ray Davis.