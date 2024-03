Damen over mislopen onderzeebootorder: ‘Het is een trieste dag’

‘Het is een trieste dag. Met de voorlopige gunning van het meest innovatieve Nederlandse maritieme project aan een Frans staatsbedrijf, is het fundament weggeslagen onder onze complete en goed functionerende Nederlandse marinebouw.’ Zo reageert scheepsbouwer Damen op het feit dat het kabinet nu officieel voor het Franse Naval heeft gekozen boven het Zweeds-Nederlandse consortium Saab-Damen en het Duitse Thyssenkrupp.

‘We raken hiermee een essentieel kennis- en innovatiedomein kwijt binnen een volledig ongelijk Europees speelveld. Deze stap van het kabinet om buiten Nederland te gaan bouwen heeft direct effect op de implementatie van de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie en de geambieerde Noord-Europese samenwerking. Ondanks deze teleurstellende uitslag blijven we klaar staan om de Koninklijke Marine te ondersteunen bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van hun marineschepen. Ook blijft de Nederlandse marinebouw de komende tien jaar verantwoordelijk om, samen met defensie, de huidige onderzeeboten in de vaart te houden’, reageert Damen.

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat maakte de keuze voor het Franse Naval 15 maart bekend in Den Helder. Daarmee kiest het kabinet ‘de beste boot voor de beste prijs’, zo stelt Van der Maat. De vier nieuwe schepen gaan heten: Zr.Ms. Orka, Zr.Ms. Zwaardvis, Zr.Ms. Barracuda en Zr.Ms. Tijgerhaai. De vier boten gaan de huidige Walrusklasse vervangen. Daarvan varen er nog drie, een van de vier is uit de vaart genomen om de overige onderzeeboten in stand te houden.

Kamerdebat

De prijs van de vier onderzeeboten is 5,65 miljard miljard euro. Twee weken geleden bracht De Telegraaf al dat het Franse Naval, dat samenwerkt met het Nederlandse IHC, de beste papieren leek te hebben. Dat werd door RTLNieuws een paar dagen voor de gunning opnieuw bevestigd op basis van bronnen. Deze berichten maakten veel los in de Nederlandse politiek. De SGP, onder leiding van Chris Stoffer, probeerde met een debat en een billboard-campagne het tij nog te keren. De SGP pleitte voor Damen, want dan zouden de vier tot zes miljard euro meer in Nederland terechtkomen. De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met het besluit van het kabinet.